İspanya’da yerel halk turistlere karşı isyanda

İspanya’nın önemli tatil merkezlerinden biri olan Minorka’da yerel halk İngiliz turistlere karşı isyan etti. Kentte yaşayan insanlar, İngiliz turistlerin yaptığı taşkınlıklardan bıktıkları için protesto düzenledi. İspanyollar, ayrıca turizmin kentte ev kiralarının artmasına ve ev bulmanın çok zorlaşmasına neden olduğunu vurguladı.

Minorka’da düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı. Belediye binası önünde düzenlenen protestoya katılanlar yanlarında getirdikleri şezlong ve şemsiyeler ile yapay bir plaj havası ortaya koydu.

Protestoyu düzenleyenler turizm yüzünden kentte trafik sıkışıklığının artmasından ve AirBNB tarzı ev kiralama yöntemlerinin artmasından şikayet etti. Protestocular, “Sömürgecilik turizmi önce kıyılarda, sonra kırsal kesimde, sonra kasabalarda ve şimdi de evlerimizde zemin kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Kentte geçen ay bazı ev sahipleri turistlerin evlerine ve özel mülklerine izinsiz girişlerini engellemek için sokakların başlarını kalın zincirlerle kapatmıştı.

Yerel halk turistlerin evlerinin balkonlarına tırmanmalarından ve aralık olan evlerinin kapılarından girmelerinden şikayet ediyordu.

Avrupa’nın önemli tatil merkezlerinde yaşayan yerel halk bir süredir turistlere karşı protestolar düzenliyor. Venedik ve Mallorca gibi turizm merkezlerinde yaşayanlar turistlerin taşkınlıklarından ve kiralık ev bulamamaktan şikayet ederek kentlerinde daha fazla turist istemediğini belirtiyor.