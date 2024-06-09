İspanya’da yerel halk turistlere karşı isyanda

Ayşe Memiş
İspanya’da yerel halk turistlere karşı isyanda

Avrupa’nın turizm merkezlerinde yaşayanların turist karşıtı protestoları devam ediyor. İspanya’nın Minorka kentinde özellikle İngiliz turistlerin taşkınlıklarından bıkan yerel halk sokağa çıkıp yaşadıklarını protesto etti.

İspanya’nın önemli tatil merkezlerinden biri olan Minorka’da yerel halk İngiliz turistlere karşı isyan etti. Kentte yaşayan insanlar, İngiliz turistlerin yaptığı taşkınlıklardan bıktıkları için protesto düzenledi. İspanyollar, ayrıca turizmin kentte ev kiralarının artmasına ve ev bulmanın çok zorlaşmasına neden olduğunu vurguladı.

Minorka’da düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı. Belediye binası önünde düzenlenen protestoya katılanlar yanlarında getirdikleri şezlong ve şemsiyeler ile yapay bir plaj havası ortaya koydu.

ekran-goruntusu-2024-06-09-150645.png

Protestoyu düzenleyenler turizm yüzünden kentte trafik sıkışıklığının artmasından ve AirBNB tarzı ev kiralama yöntemlerinin artmasından şikayet etti. Protestocular, “Sömürgecilik turizmi önce kıyılarda, sonra kırsal kesimde, sonra kasabalarda ve şimdi de evlerimizde zemin kazanıyor” ifadelerini kullandı.

Kentte geçen ay bazı ev sahipleri turistlerin evlerine ve özel mülklerine izinsiz girişlerini engellemek için sokakların başlarını kalın zincirlerle kapatmıştı.

ekran-goruntusu-2024-06-09-150704.png

Yerel halk turistlerin evlerinin balkonlarına tırmanmalarından ve aralık olan evlerinin kapılarından girmelerinden şikayet ediyordu.

ekran-goruntusu-2024-06-09-150722.png

Avrupa’nın önemli tatil merkezlerinde yaşayan yerel halk bir süredir turistlere karşı protestolar düzenliyor. Venedik ve Mallorca gibi turizm merkezlerinde yaşayanlar turistlerin taşkınlıklarından ve kiralık ev bulamamaktan şikayet ederek kentlerinde daha fazla turist istemediğini belirtiyor.

Son Haberler
Hayatınızı kurtaracak ütü ipuçları. Nasıl ütü yapılır? Gündem
Hayatınızı kurtaracak ütü ipuçları. Nasıl ütü yapılır?
Fidan, Heniyye ile görüştü Dünya
Fidan, Heniyye ile görüştü
Başta gelmek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Başta gelmek deyimi ne anlama geliyor?
İsrail saldırısında 274 sivil hayatını kaybetti Dünya
İsrail saldırısında 274 sivil hayatını kaybetti
Dövme rehberi: Dövme bakımı nasıl yapılır? Gündem
Dövme rehberi: Dövme bakımı nasıl yapılır?
Fatih Altaylı Ali Koç'u yok saydı Spor
Fatih Altaylı Ali Koç'u yok saydı