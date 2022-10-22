Şampiyon İzmir'e geldi

İzmir Büyükşehir Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Kerem Kamal, Adnan Menderes Havalimanı’nda babası Kazım Kamal, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, kulüp başkanı Ersan Odaman, kulüp yöneticileri, antrenörler, sporcular ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kerem Kamal, grekoromen güreşte 2022’de Avrupa şampiyonu, ardından İspanya’da 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda 60 kiloda dünya şampiyonu olduğunu belirterek, "Şimdi en büyük hedefim, 2024’te Paris Olimpiyatları’nda olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak. İzmir'e henüz iki ay önce transfer olmama rağmen büyük destek gördüm. Daha da büyük başarılara imza atacağıma söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge de hem Kerem Kamal hem de İzmir için büyük gurur yaşandığını belirterek, "Dünya şampiyonluğu ile göğsümüzü kabarttı. Kulübümüz için de müthiş bir başarı yakalayan sporcumuzu tebrik ediyoruz. Kerem’den artık olimpiyat şampiyonluğu bekliyoruz." görüşlerine yer verdi.