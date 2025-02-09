İspanya’daki dev derbiye VAR kararı damga vurdu

LaLiga'da lider Real Madrid, derbide Atletico Madrid'i konuk etti. Atletico Madrid ilk yarıda 1-0'lık üstünlüğü yakalarken Real Madrid ikinci yarıda skora dengeyi getirdi.

Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı. Karşılaşmada Atletico Madrid'in kazandığı penaltı pozisyonu İspanya'da gündem olurken VAR konuşmaları maçın ardından yayınlandı.

Maçın 33. dakikasındaki pozisyonda Real Madrid'de Aurelien Tchouameni'nin yaptığı müdahalenin ardından Samuel Lino ceza sahası içinde yerde kaldı. VAR tavsiyesiyle pozisyonu izleyen hakem penaltı noktasını gösterdi. Julian Alvarez penaltıdan ağları bulduğu Atletico Madrid'i öne geçiren golü kaydetti.

Video de servicio público.

Cuando vengan los de la berrea les sacáis esto.

De nada. pic.twitter.com/RhepEhyJh4 — Garatelli  (@garatelli) February 8, 2025

VAR KONUŞMALARI YAYINLANDI

Maçın ardından VAR konuşmaları yayınlanırken karşılaşmanın hakemi Soto Grado, "Daha fazla görüntüye ihtiyacım var. Daha net görmeliyim." ifadelerini kullandı. VAR hakemleri, "Görüntüler yok" yanıtını verken Grado, "Penaltı veriyorum ama kart olmadan." dedi.

İspanyol basını penaltı kararına ilişkin Real Madrid TV yorumcularının görüşlerine yer verirken, "VAR döneminde favori Atletico Madrid oldu. Sahayı terk eder ve oynamayı bırakırdım" ifadeleri kullanıldı.

Eski hakem Mateu Lahoz ise pozisyona ilişkin, "Hakemliğin fotoğraflar, anlık görüntüler, oyunun doğasıyla ilgisi olmayan şeyler üzerinden yapıldığı bir noktaya gelmesi inanılmaz. Bu, yıllardır tutkuyla bağlı olduğumuz bir sporu değiştiriyor ve bu durum devam ediyor." dedi.

Carlo Ancelotti ise maçın ardından yaptığı açıklamada, "Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Penaltı hakkında soru sormayın." ifadelerini kullandı. Real Madrid, ligdeki Espanyol maçının ardından Kylian Mbappe'ye yapılan faul pozisyonuyla ilgili tepki göstermiş ve bir açıklama yayınlamıştı.