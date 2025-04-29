İspanya'daki elektrik kesintisinin nedeni belirlenemedi

Kaynak: AA
İspanya'daki elektrik kesintisinin nedeni belirlenemedi

İspanya ve Portekiz'i etkileyen elektrik kesintilerinin nedeni, Fransız dağıtım şirketinin yaptığı açıklamaya göre henüz belirlenemedi.

Fransız elektrik iletim şebekesi (RTE), İspanya ve Portekiz elektrik kesintisinin nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi.

RTE'den yapılan yazılı açıklamada, sınır ötesi hatlar üzerinden dün İspanya'ya 2 bin megavata kadar elektrik ihracatı gerçekleştirildiği ancak İspanya ve Portekiz'i etkileyen elektrik kesintisinin nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Açıklamada, İber Yarımadası elektrik şebekesinin, dün saat 12.38 ile 13.30 arasında Avrupa elektrik şebekesinden otomatik olarak ayrıldığı, bu saatten itibaren Fransız ve İspanyol Katalonya bölgeleri arasındaki 400 kilovoltluk elektrik hattının yeniden devreye girdiği ifade edildi.

Ayrıca, İspanya'daki kesinti sırasında Fransa'nın güneybatısındaki bazı hanelerde birkaç dakikalık elektrik kesintisi yaşandığı ve elektrik hizmetinin kısa sürede yeniden sağlandığı belirtildi.

Öte yandan, olayın nasıl geliştiğine ilişkin araştırmaların sürdüğü ve İspanya'nın, sadece birkaç saniyede 15 gigavatlık elektrik kaybı yaşadığı aktarıldı.

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