İspanya'daki kadın futbolculardan grev kararı

İspanya'da Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde (La Liga F) futbolcular toplu sözleşmenin iyileştirilmesine yönelik işverenle bir anlaşmaya varılamadığından greve gitme kararı aldı.

KAYNAK: AA
İspanya'daki kadın futbolculardan grev kararı

Kadın futbolcuların bağlı olduğu sendikadan yapılan açıklamada, yürütülen toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde şimdiye kadar anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Sendika, "Bu grevin teşvik edilmesi toplu sözleşme müzakerelerindeki durgunluğun sonucudur. Amaç, bu müzakerelerde ilerlemek, futbolculara adil ve onurlu muamele sağlamak, mevcut ücret farkını gidermektir." açıklamasında bulundu.

Anlaşma sağlanamayan futbolcuların talepleri arasında, önümüzdeki üç yıl boyunca en düşük yıllık maaşın 16 bin avrodan 35 bin avroya çıkartılması önceliği oluşturuyor.

Anlaşmanın sağlanamaması halinde ilk aşamada 8-10 ve 15-17 Eylül'de oynanacak ligin iki haftasında grev yapılacağı açıklandı.

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı, 20 Ağustos'taki finalde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonu olurken, Barcelona kadın takımı da iki kez (2021, 2023) UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı. (AA)

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