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İspanya'daki orman yangını 5. gününde devam ediyor

İspanya'nın doğusundaki Castellon ve Teruel kentleri arasında çıkan ve 5. gününe giren orman yangını rüzgarın etkisiyle hala devam ediyor.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 09:19
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İspanya'daki orman yangını hala kontrol altına alınamadı

İspanya'daki orman yangını 5. gününde devam ediyor
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Yangın 4 bin hektardan fazla ormanlık alanı kül ederken, tahliye edilen 1500 kişinin halen evlerine dönemediği bildirildi.

Yaklaşık 40 kilometrekare alanda çok sayıda köyü etkileyen yangından dolayı tavuk, inek, keçi ve koyun gibi çok sayıda hayvanın da ahırlarda mahsur kaldığı belirtildi.

Köylüler, hayvanlarının yemsiz ve susuz kaldıklarını, kayıplarının çok büyük olduğunu söyledi.

Yangından etkilenen Montan köyünün Belediye Başkanı Sergio Fornas, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, "Bölgemizde yaklaşık 200 kişi evlerinden tahliye edildi. Herkeste çok fazla endişe ve belirsizlik var. Rüzgarın etkisiyle yangının bu sefer ters yönden köyümüzü etkileme riski bulunuyor. Yanmayan az yer vardı, oralar da kül olabilir." dedi.

Olumsuz hava şartlarından dolayı halen kontrol altına alınamayan yangını söndürme çalışmalarına 18 uçak ile karadan 420 kişilik ekip katılıyor.

BAŞBAKAN SANCHEZ BÖLGEYE GİTTİ

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bugün bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.

Basına yaptığı açıklamada "Bu yangın, iklim değişikliğinin çok ciddi bir uyarısı." diyen Sanchez, hükümet olarak önceliklerinin iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek ve sivil koruma sistemini güçlendirmek olmaya devam edeceğini söyledi.

Sanchez, yangından zarar görenlere her türlü yardımın yapılacağı sözünü verdi.

İspanya 2022'de orman yangınlarında tarihinin en kötü yıllarından birini geçirmiş, toplamda 310 bin hektardan fazla alan yanmıştı.

(AA)

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