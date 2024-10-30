İspanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 50'yi aştı

Güneydoğu İspanya'da yaşanan şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi meydana geldi. Valencia bölgesinde, yalnızca bu bölgede en az 51 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bu bilgileri, Valencia Bölgesel Hükümeti'ne dayandıran İspanyol haber ajansı Europapress, ölü sayısının kesinleşmesi için ailelerin haberdar edilmesini beklediklerini aktardı. Önceki gün yapılan açıklamalarda yedi kişinin kaybolduğu duyuruldu.

Albacete'nin Letur kasabasında, yetkililer kaybolan altı kişiyi bulmak için insansız hava araçlarıyla arama çalışmaları yürütüyor. Valencia bölgesindeki L'Alcudia kasabasında ise bir kamyon şoförünün kaybolduğu bildirildi. Hava durumu yetkilileri, bazı bölgelerde 12 saat içinde metrekareye 180 litre yağış düştüğünü belirtti.

Sigo de cerca y con preocupación las informaciones sobre las personas desaparecidas y los daños causados por la DANA en las últimas horas.



Todos los servicios de emergencia, @proteccioncivil, @UMEgob y efectivos de @policia y @guardiacivil están desplegados ante el temporal.… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 29, 2024

İspanyol Başbakanı Pedro Sánchez, kaybolan kişiler ve yaşanan hasarlarla ilgili endişelerini dile getirerek, halka yetkililerin talimatlarına uymalarını tavsiye etti. Ayrıca, yağmurla birlikte yağan dolu ve fırtına nedeniyle birçok yol kapatıldı, uçuşlar ve tren seferleri aksadı. Almería yakınlarındaki El Ejido kasabasında, dolunun büyüklüğü golf toplarını geçti ve bu durum tarım arazileri ile birçok araca büyük zarar verdi.