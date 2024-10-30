İspanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 50'yi aştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İspanya'daki sel felaketinde ölü sayısı 50'yi aştı

İspanya’nın Güneydoğu bölgesinde meydana gelen şiddetli yağışlar, büyük sel felaketine yol açarak 50'den fazla insanın ölümüne neden oldu. Valencia bölgesinde cesetler bulunurken, yetkililer kaybolanların sayısının artabileceğini bildirdi. Hava koşulları, yolları nehir gibi akıntılara dönüştürdü ve ulaşımda aksamalar yaşandı.

Güneydoğu İspanya'da yaşanan şiddetli yağışlar sonucu sel felaketi meydana geldi. Valencia bölgesinde, yalnızca bu bölgede en az 51 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bu bilgileri, Valencia Bölgesel Hükümeti'ne dayandıran İspanyol haber ajansı Europapress, ölü sayısının kesinleşmesi için ailelerin haberdar edilmesini beklediklerini aktardı. Önceki gün yapılan açıklamalarda yedi kişinin kaybolduğu duyuruldu.

Albacete'nin Letur kasabasında, yetkililer kaybolan altı kişiyi bulmak için insansız hava araçlarıyla arama çalışmaları yürütüyor. Valencia bölgesindeki L'Alcudia kasabasında ise bir kamyon şoförünün kaybolduğu bildirildi. Hava durumu yetkilileri, bazı bölgelerde 12 saat içinde metrekareye 180 litre yağış düştüğünü belirtti.

İspanyol Başbakanı Pedro Sánchez, kaybolan kişiler ve yaşanan hasarlarla ilgili endişelerini dile getirerek, halka yetkililerin talimatlarına uymalarını tavsiye etti. Ayrıca, yağmurla birlikte yağan dolu ve fırtına nedeniyle birçok yol kapatıldı, uçuşlar ve tren seferleri aksadı. Almería yakınlarındaki El Ejido kasabasında, dolunun büyüklüğü golf toplarını geçti ve bu durum tarım arazileri ile birçok araca büyük zarar verdi.

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