İspanya’daki sel felaketinin bilançosu artıyor

İspanya Başbakanı Sanchez, hükümetin arama ve temizlik çalışmalarına yardımcı olmak üzere halihazırda konuşlandırılmış olan 2 bin 500 askere ek olarak, 5 bin asker daha görevlendirildiğini açıkladı. Sanchez, “Bu, İspanya'da Silahlı Kuvvetler tarafından barış zamanında gerçekleştirilen en büyük operasyon. Hükümet ihtiyaç duyulduğu sürece gerekli tüm kaynakları seferber edecektir” dedi. Sanchez, “İspanya’nın modern tarihindeki en ölümcül felaket” olarak nitelendirdiği sel felaketinde 214 kişinin hayatını kaybettiğini, Valencia’nın doğu bölgesinde onlarca kişiden dört gündür hala haber alınamadığını söyledi.

Valencia bölge yetkilileri de yaptıkları açıklamada, bölgedeki toplam ölü sayısının 211 olduğunu, buna Castilla La Mancha'dan iki ve Endülüs'ten bir kişinin daha eklendiğini belirtti.

Öte yandan, Valencia bölge yetkilileri tarafından düzenlenen ilk koordineli temizlik çalışmaları başlatıldı. İspanyol vatandaşlar, gönüllü olarak dahil oldukları temizlik çalışmaları için dün Valencia'nın Sanat ve Bilim Şehri Merkezi’nde toplandı.

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle Avrupa'da ve başka yerlerde aşırı hava olaylarının daha sık görüleceğini söylerken; meteorologlar, Akdeniz'in ısınmasının su buharlaşmasını arttırarak sağanak yağışların daha şiddetli hale gelmesinde önemli bir rol oynadığını düşünüyor.