İspanya’daki selde en az 89 kişi kayıp

İspanya'nın doğusu ve güneyinde 29 Ekim'de yaşanan sel felaketi büyük bir felakete yol açtı. Valencia bölgesi, en fazla etkilenen yerlerden biri oldu ve burada kaybolan kişi sayısının en az 89 olduğu bildirildi. Valencia Yüksek Mahkemesi'nin açıklamasına göre, kayıp sayısı yalnızca aileleri tarafından bildirilen ve kimliklerinin belirlenebilmesi amacıyla kişisel bilgileri ve biyolojik örneklerini sunan kişileri kapsıyor.

Başbakan Pedro Sánchez, felaketten etkilenenlere yardımcı olmak için yaklaşık 11 milyar Euro'luk bir ödenek ayırdıklarını belirtti. Sánchez, felaketten etkilenen bölgelerde hâlâ kaybolan kişilerin bulunduğuna, yıkılmış ve çamur altında kalmış ev ve iş yerlerinin olduğunu vurguladı. Sel felaketinde 217 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi ve arama-kurtarma ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Felaketteki can kayıplarının büyük kısmı Valencia'da meydana gelirken, özellikle Paiporta ilçesinde 60’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi. Bu dramın ardından, hem kurtarma çalışmaları hem de selin yarattığı tahribatın etkilerini azaltmak amacıyla büyük bir çaba gösterilmeye devam ediliyor.