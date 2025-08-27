İspanya'dan göçmen çocuklar için tarihi adım: Yeni düzenleme uygulamaya girdi

İspanya hükümeti, yalnız başına ülkeye gelen göçmen çocukların korunması amacıyla yeni bir düzenleme getirdi. Bu düzenleme, her özerk bölgenin kabul kapasitesini belirleyerek, aşırı yük altındaki bölgelerden çocukların diğer bölgelere transfer edilmesini öngörüyor.

YENİ DÜZENLEME NELERİ KAPSIYOR?

Yeni düzenlemeye göre, her özerk bölge, 100.000 kişi başına 32,6 çocuk kabul kapasitesine sahip olacak şekilde belirlendi. Bu kapasiteyi üç kat aşan bölgelerde "mülteci acil durumu" ilan edilerek, çocukların diğer bölgelere transferini talep edebilecekler. Örneğin, Endülüs bölgesinin kapasitesi 2.827, Katalonya'nın 2.650 ve Madrid'in ise 2.325 olarak belirlendi.

HÜKÜMETİN AÇIKLAMALARI

Hükümet sözcüsü Pilar Alegría, yeni düzenlemenin, yalnız başına gelen çocukların haklarını güvence altına almak için önemli bir adım olduğunu belirtti. Alegría, "Bu çocuklar yalnız başlarına ülkemize geliyorlar ve onlara onurlu bir kabul sağlama yükümlülüğümüz var," diye konuştu. Ayrıca, hükümetin, bu çocukların korunması için 100 milyon avroluk bir fon ayırdığı bildirildi.

BÖLGESEL TEPKİLER VE HUKUKİ SÜREÇLER

Ancak, yeni düzenleme bazı bölgelerde tartışmalara yol açtı. Özellikle, Valencia, Madrid ve La Rioja gibi bölgeler, bu düzenlemeye karşı çıkarak, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Valencia, mevcut kapasitesinin %160'ının üzerinde olduğunu ve ek kaynakların sağlanması gerektiğini belirtti. Madrid ise, bu düzenlemenin, bölgesel özerklik ilkesine aykırı olduğunu savundu.

BEKLENTİ NE?

Yeni düzenleme, yalnız başına gelen göçmen çocukların korunması için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, bölgesel tepkiler ve hukuki süreçler, uygulamanın etkinliğini etkileyebilir. Hükümetin, bu süreçte bölgesel yönetimlerle iş birliği yaparak, kaynakları adil bir şekilde dağıtması ve koordinasyonu sağlaması bekleniyor.