İspanya'dan İsrail'e gidecek silahlara engel

Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e tam silah ambargosu uygulayan İspanya hükümetinin, ABD'nin silahlarının Rota (Cadiz) askeri limanı ve Moron de la Frontera (Sevilya) askeri hava üssü üzerinden İsrail'e geçişine izin vermediği iddia edildi.

El Pais gazetesi, ABD askerlerinin de bulunduğu İspanya'daki Rota askeri limanı ve Moron de la Frontera askeri hava üssünün günlük kullanımını yürüten İspanyol-Amerikan Ortak Komitesini kaynak göstererek verdiği haberde, İsrail'e silah, mühimmat veya askeri teçhizat yüklü ABD uçak veya gemilerinin bu üslerden geçişinin yasaklandığı ileri sürüldü.

Haberde, Rota ve Moron de la Frontera'nın İspanyol egemenliğindeki askeri üsler olduğu ve buralarda gerçekleşen her şeyin İspanyol makamları tarafından onaylanması gerektiğine işaret edilerek, İspanya hükümetinin, İsrail'e askeri malzeme gönderen ABD'li uçak veya gemilerin geçişini yasakladığı kaydedildi.

Bu bağlamda, Washington yönetiminin, mart ve nisan aylarında İsrail'e teslim ettiği 6 F-35 savaş uçağının ikmal yardımı için Portekiz'e bağlı olan Atlas Okyanusu'ndaki Azorlar Adası'ndaki üssü kullandığı bilgisi paylaşıldı.

İspanya Adalet Bakanı Felix Bolanos da iddialara ilişkin basına yaptığı açıklamada, İspanyol hükümetinin "Filistinli masum halka karşı kullanılan silahların İsrail'e ulaşmasını engellemek için ABD yetkilileriyle sürekli temas halinde olduğunu" söyledi.

Bakanlar Kurulu'nun geçen hafta İsrail ile silah ticaretinin yanı sıra her türlü çift kullanımlı malzemeye ambargo koyan bir kararnameyi onayladığını hatırlatan Bolanos, "Rota ve Moron de la Frontera üslerinden geçişle ilgili her şeyin uluslararası anlaşmalara, İspanya'nın uluslararası taahhütlerine, Avrupa ve İspanya'nın yönetmenliğine uygun olması için elimizden geleni yaptık." dedi.