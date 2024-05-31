İspanya’dan İsrail’e tepki

Kaynak: AA
İspanya’dan İsrail’e tepki

İspanya, İsrail’in Kudüs Konsolosluklarının faaliyetlerine getirdiği kısıtlama nedeniyle İsrail’e tepki gösterdi.

İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares, Onda Cero radyosuna verdiği röportajda, İsrail makamlarına, "İspanya'nın, Kudüs konsolosluğunun normal faaliyetlerine yönelik herhangi bir kısıtlamayı reddettiğini' içeren bir nota gönderdiklerini açıkladı.

"Konsolosluğun statüsünün uluslararası hukuk tarafından garanti altına alındığını ve bu statünün tek taraflı değiştirilemeyeceğini" bildirdiklerini belirten Albares, İsrail yönetimini bu kararından dönmeye çağırdı.

İSRAİL, KISITLAMALARIN KALDIRILMASI TALEBİNİ REDDETTİ
Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Katz, İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares'in İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin talebini reddettiğini belirtti.

İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuyla işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinliler arasındaki bağlantının "İsrail'in ulusal güvenliğine tehdit olacağı" iddiasında bulunan Katz, bunun tamamen yasaklanacağını kaydetti.

Son Haberler
Prof. Dr. Sözbilir '3 bin yıldır kırılmadı' diyerek o bölgeyi uyardı. 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir Gündem
Prof. Dr. Sözbilir '3 bin yıldır kırılmadı' diyerek o bölgeyi uyardı. 7.2 büyüklüğünde deprem üretebilir
Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü Gündem
Kırşehir'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Erkin Koray’ın Fesuphanallah şarkısı başkasının çıktı Magazin
Erkin Koray’ın Fesuphanallah şarkısı başkasının çıktı
Gram altında son durum Ekonomi
Gram altında son durum
Aziz Yıldırım Mourinho'nun istediği futbolcuları açıkladı Spor
Aziz Yıldırım Mourinho'nun istediği futbolcuları açıkladı
İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan araçta yangın Gündem
İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan araçta yangın
Mesai ve izin sistemi resmen değişti! Karar gece yarısı çıktı Gündem
Mesai ve izin sistemi resmen değişti! Karar gece yarısı çıktı