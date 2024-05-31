İspanya’dan İsrail’e tepki

İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares, Onda Cero radyosuna verdiği röportajda, İsrail makamlarına, "İspanya'nın, Kudüs konsolosluğunun normal faaliyetlerine yönelik herhangi bir kısıtlamayı reddettiğini' içeren bir nota gönderdiklerini açıkladı.

"Konsolosluğun statüsünün uluslararası hukuk tarafından garanti altına alındığını ve bu statünün tek taraflı değiştirilemeyeceğini" bildirdiklerini belirten Albares, İsrail yönetimini bu kararından dönmeye çağırdı.

İSRAİL, KISITLAMALARIN KALDIRILMASI TALEBİNİ REDDETTİ

Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Katz, İspanya Dışişleri Bakanı Manuel Albares'in İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuna getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin talebini reddettiğini belirtti.

İspanya'nın Doğu Kudüs'teki konsolosluğuyla işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinliler arasındaki bağlantının "İsrail'in ulusal güvenliğine tehdit olacağı" iddiasında bulunan Katz, bunun tamamen yasaklanacağını kaydetti.