İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk bölgesinde, şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel, çok sayıda kişinin binalarda ve araçlarda mahsur kalmasına neden oldu.

La Vanguardia gazetesinin haberine göre, Katalonya'da şiddetli yağışların neden olduğu sel günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Bölgede çok sayıda kişi, sel nedeniyle binalarda ve araçlarda mahsur kaldı.

İspanya Meteoroloji Ajansı (AEMET) yetkilileri, artması beklenen şiddetli yağışlar nedeniyle bölgede "kırmızı" alarma geçildiğini belirtti.

Bunun üzerine Katalonya Sivil Koruma Ajansından yapılan açıklamada, Katalonya'nın Tarragona kentindeki vatandaşlara "evlerinden çıkmamaları" çağrısı yapıldı.

Barcelona ve Valencia kentlerinden kalkan bazı tren seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle askıya alınırken, bu durum yaklaşık 3 bin yolcuyu etkiledi.

Bölgede, selden etkilenen bazı yollar da araç trafiğine kapatıldı.