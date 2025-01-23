İspanya’nın en çok okunan spor gazetesi Arda Güler için çağrı yaptı

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İspanya’nın en çok okunan spor gazetesi Arda Güler için çağrı yaptı

Real Madrid’in Salzburg’u 5-1 mağlup ettiği maçta oyuna sonradan giren Arda Güler, yakaladığı kısıtlı süreye rağmen oynadığı etkili futbolla dikkat çekti. İspanya’nın en çok okunan spor gazetesi Marca, genç yıldız için dikkat çeken bir çağrı yaptı.

Arda Güler’in formasını giydiği Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde Salzburg’u 5-1 mağlup etti. İspanyol devi aldığı galibiyetle Şampiyonlar Ligi’nde yoluna play off ile devam etme yolunda avantaj yakaladı.

Karşılaşmanın 63. Dakikasında Ceballos’un yerine oyuna giren Arda Güler, oynadığı kısıtlı süreye rağmen etkili futbolu ile dikkat çekti. Genç yıldız, paslarıyla ve oyun kurma becerisiyle ön plana çıktı.

İspanya’nın en çok okunan spor gazetesi olan ve Real Madird’e yakınlığı ile bilinen Marca, Arda Güler için yaptığı çağrı ile dikkat çekti.

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Genç yıldız için ayrı bir parantez açan İspanyol gazetesi, Arda’nın daha fazla süre bulmasını istedi.

Marca’da yayınlanan yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Arda Güler yarım saat oynadı ve klasını gösterdi. Ne zaman oyuna girse Bernabeu'da çok az oynadığı için saç baş yoluyorlar. Onun kalitesinde çok az oyuncu var ve Salzburg karşısında sahada kaldığı kısa sürede bir resital verdi. Madrid'in sahip olduğu orta saha ile onu ilk 11'de görmek zor ancak genç futbolcunun sahip olduğundan daha fazla dakikayı hak ettiğine şüphe yok."

Real Madrid forması ile bu sezon 23 maçta 856 dakika forma giyen Arda Güler 3 gol attı ve 5 asist yaptı.

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