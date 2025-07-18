İspanya'nın ticaret dengesi şaştı

İspanya, 2025 Mayıs ayında 2.54 milyar euro tutarında dış ticaret açığı kaydetti. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde açıklanan 2.35 milyar euroya kıyasla hafif bir artış anlamına geliyor. Avrupa genelinde ticaret dengelerinde toparlanma eğilimi görülürken, İspanya’nın bu eğilime ayak uyduramaması dikkat çekti. Ekonomik çevreler, bu durumun temel nedenlerinden biri olarak, ABD ile yaşanan ticaret gerginliğinin etkilerini gösteriyor.

Ekonomik ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, ithalat %1.3 artarak 37.54 milyar euroya yükseldi. En fazla artış gösteren kalemler arasında sermaye malları (%14.8), otomobil ve yedek parçaları (%4.9) ile ham madde alımları (%10.7) yer aldı. Özellikle sanayiye yönelik ekipman ithalatında keskin artış gözlemlendi.

ABD İTHALATI SERT DÜŞTÜ, KANADA ÖN PLANA ÇIKTI

İspanya’nın ithalatında ABD'nin payı düşmeye devam ediyor. Mayıs 2024'te %7.4 olan ABD menşeli ürünlerin toplam ithalat içindeki oranı, bu yıl %6’ya geriledi. Bununla birlikte, ABD’den yapılan ithalat %18.3 oranında azaldı. Bu düşüş, şirketlerin tedarik zincirlerini çeşitlendirme çabaları ve Washington’un agresif gümrük politikalarına karşı duyulan kaygılarla ilişkilendiriliyor.

Buna karşılık Kanada’dan yapılan ithalat, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %53’ün üzerinde arttı. Bu yükseliş, İspanyol firmaların tedarik tercihlerinde rotayı Kuzey Amerika’da daha istikrarlı görülen pazarlara çevirdiğini gösteriyor.

İHRACAT ENERJİDE GERİLEDİ, SERMAYE MALLARI ÖNE ÇIKTI

İhracat tarafında ise sınırlı bir artış yaşandı. Mayıs ayında toplam ihracat %0.8 artarak 35 milyar euroya ulaştı. Sermaye mallarındaki %24’lük ihracat artışı bu yükselişi destekledi. Ancak enerji ürünleri ihracatında yaşanan %32.7’lik düşüş, toplam artışı sınırladı.

ABD’ye yapılan ihracat da geçen yıla göre %14.4 oranında azaldı. 2024 Mayıs ayında toplam ihracatın %5.1’ini oluşturan ABD pazarının payı, bu yıl %4.4’e düştü. Uzmanlar, ABD’ye yönelik hem ithalat hem ihracatta görülen gerilemenin, transatlantik ticarette yaşanan politik gerilimlerin bir sonucu olduğunu belirtiyor.

İspanya’nın dış ticaret performansı, Avrupa genelindeki toparlanma sürecine rağmen, küresel jeopolitik risklerin etkisi altında şekilleniyor. Önümüzdeki dönemde bu dengenin nasıl evrileceği, özellikle ABD ve Kanada ile olan ticari ilişkilerin yönüne bağlı olarak belirlenecek.