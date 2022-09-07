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Siber zorbalık İspanya'yı kasıp kavuruyor

İspanya Devlet Başsavcılığınca hazırlanan raporda, nefret suçlarında ciddi artış gözlendiğine dikkat çekilerek, siyasetçilere "radikal söylemlerin nefret ve şiddet suçlarını artırdığı" uyarısında bulunuldu.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 15:29
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Siber zorbalık İspanya'yı kasıp kavuruyor
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Başsavcılığın raporunda, nefret suçundan, bir yıl öncesine oranla 2021'de yüzde 27 artışla toplam 1824 cezai takibat uygulandığı, sadece savcılık tarafından yapılan suçlamalarda ise yüzde 44'lük bir artış tespit edildiği bildirildi.

Raporda, "Irkçılık ve yabancı düşmanlığı, nefret suçlarının ana nedeni olmaya devam ediyor. Bunlar, üzerine derinlemesine düşünülmesi gereken verilerdir. Siyasi kutuplaşma ve ideolojik radikalleşmedeki artış göz önüne alındığında politikacıların söylemlerini yumuşatması ve vatandaşların da karşıt görüşlere saygı duyması önemlidir." görüşü savunuldu.

Ülkede işlenen nefret suçlarının yüzde 34,8'inin ırkçılıkla bağlantılı olduğu belirtildi.

Başsavcılık, nefret söylemlerinin küçümsenmemesini, gerekli önlemlerin alınmasını ve sert bir cezai yanıt verilmesini istedi.

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