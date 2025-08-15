İspanya'yı alevler sardı: 14 orman cayır cayır yanmaya devam ediyor

İspanya, Cuma günü 14 büyük orman yangınıyla mücadele ediyor. Yetkililer, “olumsuz hava koşullarının” yangınları kontrol altına almayı güçleştirdiğini vurguluyor. Şimdiye kadar yedi kişi yaşamını yitirirken, yaklaşık 150 bin hektar alan yangınlardan etkilendi.

Acil durum hizmetleri genel müdürü Virginia Barcones, RTVE’ye verdiği röportajda, “Son 20 yılın en kötü yangın yazlarından birini yaşıyoruz” dedi. Barcones, ülkenin batısında durumun “son derece endişe verici” olduğunu belirtti.

GALİCİA’DA KRİTİK DURUM

Yangınların en şiddetli olduğu bölge Galicia. Burada birden fazla yangın cephesi birleşerek ciddi aksamalara yol açtı; karayolu ve demiryolu ulaşımı geçici olarak durdu. Ulusal meteoroloji ajansı AEMET, ülkenin kuzey ve batısında yangın riskinin aşırı yüksek olduğunu, kuzey kıyısında sıcaklıkların 40 dereceye ulaşabileceğini bildirdi.

Başbakan Pedro Sanchez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bugün yeni yangınlar açısından son derece zor bir gün olacak” dedi.

HAVADAN MÜDAHALE VE İLERİYE DÖNÜK ÇABALAR

Avincis, Avrupa’nın en büyük acil hava hizmetleri operatörü, bu yıl İspanya ve Portekiz’de yangınla mücadele uçuş saatlerinin 2024’e göre yüzde 50 arttığını açıkladı. Castile ve Leon bölgesindeki Molezuelas de la Carbellada yangını, tarihin en büyüklerinden biri olmasına rağmen, Perşembe’den bu yana ilerlemedi. Bölge orman yangını servisi başkanı Angel Sanchez, “Yangını stabilize etmek için çalışmalarımız sürecek” dedi.