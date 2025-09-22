İspanya'yı çalıştıracak isim açıklandı: Real Madrid'le kupalar kazanmıştı

İspanya A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Chus Mateo getirildi.
İspanya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Chus Mateo, Real Madrid ile 1 Avrupa Ligi ve 2 İspanya Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
Eurobasket 2025'te C Grubu'nu 5. tamamlayan İspanya turnuvaya erken veda etmişti. Turnuvanın ardından başantrenör Sergio Scariolo ile yollar ayrılmıştı.
???? OFICIAL | @MateoChus, ???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? de #LaFamilia ????#BienvenidoChus #SomosEquipo pic.twitter.com/BuENDTXNHB— Baloncesto España (@BaloncestoESP) September 22, 2025