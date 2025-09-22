İspanya'yı çalıştıracak isim açıklandı: Real Madrid'le kupalar kazanmıştı

Kaynak: AA
İspanya'yı çalıştıracak isim açıklandı: Real Madrid'le kupalar kazanmıştı

İspanya Basketbol Federasyonu, milli takımın başına Chus Mateo'nun getirildiğini açıkladı.

İspanya A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevine Chus Mateo getirildi.

İspanya Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 56 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Chus Mateo, Real Madrid ile 1 Avrupa Ligi ve 2 İspanya Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Eurobasket 2025'te C Grubu'nu 5. tamamlayan İspanya turnuvaya erken veda etmişti. Turnuvanın ardından başantrenör Sergio Scariolo ile yollar ayrılmıştı.

Son Haberler
Son anket gündeme bomba gibi düştü! İktidara yakın şirket açıkladı
Son anket gündeme bomba gibi düştü! İktidara yakın şirket açıkladı
Meclis’i İmralı’ya göndermek Türkiye’yi uçuruma sürükler!
Meclis’i İmralı’ya göndermek Türkiye’yi uçuruma sürükler!
Öğrencilerin derdi ders notları değil ev kirası: En yüksek kira hangi şehirde, belli oldu
Öğrencilerin derdi ders notları değil ev kirası: En yüksek kira hangi şehirde, belli oldu
Patronunun kulağını ısırarak kopardı. Bununla da yetinmedi
Patronunun kulağını ısırarak kopardı. Bununla da yetinmedi
Sadettin Saran için beklenen oldu! Bakanlık ve TFF harekete geçti
Sadettin Saran için beklenen oldu! Bakanlık ve TFF harekete geçti