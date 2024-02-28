İspanyol askerler Ukrayna'da olmayacak. Bakan açıkladı

Kaynak: AA
İspanyol askerler Ukrayna'da olmayacak. Bakan açıkladı
İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un gündeme getirdiği "Ukrayna'ya asker gönderilmesi" olasılığına karşı çıktı.

Albares, İspanya Meclisi'nde "hükümete sorular" oturumunda yaptığı konuşmada, "Elbette ki Ukrayna'da İspanyol askeri olmayacak. Çünkü barışı istiyoruz. İspanya Hükümeti, Gazze'de de Ukrayna'da da aynı şeyi istiyor. Barış ve uluslararası haklara saygı." ifadelerini kullandı.

"İSPANYA, İSRAİL'E SİLAH İHRACATINDA YENİ BİR LİSANS VERMEDİ"

İspanya Dışişleri Bakanı ayrıca, "7 Ekim'den bu yana İspanya'nın İsrail'e silah ihracatında hiçbir yeni lisans vermediğini" vurguladı.

Azınlık sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar'ın "İsrail'e kasım ayında askeri malzeme satışı yapıldı. Bakan Albares, doğruyu söylemiyor." suçlamalarına rağmen böyle bir şey olmadığını bir kez daha dile getiren Albares, "Gazze'deki şiddet çemberi bitmeden İsrail'e silah satışı olmayacak." dedi.

Gazze'deki durumun "gerçek bir insani felaket" olduğu konusunda milletvekiliyle aynı fikirde olduğunu söyleyen Albares, "İspanya'nın UNRWA'ya desteğini sürdüren az sayıdaki ülkelerden biri olduğunu, mali yardımlarını daha da büyüteceklerini, ayrıca Filistinlilere yönelik şiddetten sorumlu İsrailli yerleşimcilere de bireysel yaptırımlar uygulayacaklarını" ifade etti.

İspanyol Bakan, Batı Şeria'da da Gazze'deki kadar endişe verici bir durumun yaşandığının altını çizdi.

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