İspanyol basını Arda Güler’i topa tuttu: Sihri buharlaştı

İspanya Kral Kupası’nda Real Madrid, Real Sociedad’ı Endrick’in tek golüyle mağlup etti. İspanyol devi aldığı galibiyet ile final yolunda ciddi avantaj yakaladı. Maça ilk 11’de başlayan Arda Güler 84 dakika oyunda kaldı

Öte yandan Carlo Ancelotti maç sonrası yaptığı açıklamada Arda Güler'in performansından memnun olduğunu dile getirdi.

"Arda pozisyonunda çok iyi çalıştı" diyen Ancelotti, milli futbolcunun işin defansif tarafında takıma çok yardımcı olduğunu belirterek "Ve biz de bundan memnun olmalıyız çünkü çok çekişmeli ve mücadeleci bir maçtı" şeklinde konuştu.

Ancak İspanyol basını Arda’nın oyununu beğenmedi. Çıkan haberlerde milli oyuncunun oyunda kaldığı süre boyunca savunmada istekli olsa da hücumda etkisiz kaldığının altını çizdi.

İspanyol basınında Arda hakkında çıkan yorumlar şöyle:

Marca: Türk'ün kendini kanıtlamak istediğini görebilirsiniz... ve bunu yapmak için çok fazla dakikası yok. Her şans altın değerinde. Madrid'in hücum hattındaki en eksik oyuncusu, oyuna fazla girmiyor ama ilk dakikadan itibaren savunmaya yardım ediyor. Ancelotti onun pozisyon almasından ve adanmışlığından memnun olacaktır ama Türk oyuncunun daha fazlasını isteyeceğini tahmin ediyorum. Belki de daha fazla dakika almak için yapması gereken şey budur.

As: Bellingham'ın çalışması, yeni kaptan Vinicius'un neredeyse hiç duyulmamış fedakarlık ruhu, Fran Garcia'nın sağlamlığı, Endrick'in isabeti, mükemmel bir Tchouameni de dahil olmak üzere stoperlerin etkinliği ve Manchester'lı Lunin'in müthiş elleri Beyazların güçlü yanlarıydı. Zayıf yönleri de vardı. Bunlardan en dikkat çekeni, sihri buharlaşan Arda Güler'di.

Sport: Türk oyuncu, 'Carletto'yu ikna etmek için altın bir fırsat yakaladığı gecede neredeyse hiç görünmedi. Çizgilerin arasında oynadı ve oyunun içine girmek için mücadele etti.

Defansa Central: Arda Güler ise gecenin diğer yüzüydü. Eski Fenerbahçeli oyuncu bir türlü öne çıkamadı ve sahip olduğu büyük yetenek ve kaliteyi ortaya koyamadı. Buna rağmen teknik ekip hala onun futboluna güveniyor ve Madrid'e katacağı çok şey olduğuna inanıyor.