İspanyol basını Arda Turan’a sordu: Gelecekte kendini Atletico Madrid’in başında görüyor musun?

İspanyol basınının Diego Simeone sonrası Atletico Madird’in başına geçebilecek isimlerden biri olarak gördüğü Arda Turan, As gazetesine konuştu. Eyüpspor Teknik Direktörü Turan, Atletico Madrid sorusunun yanı sıra kendisine ilham veren teknik adamlar ve Arda Güler hakkında çarpıcı sözler söyledi.

Turan, “Gelecekte kendinizi Atletico Madrid Teknik Direktörü ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanırken görüyor musunuz?" Sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Çok başarılı olmak istiyorum ancak bu kadar büyük şeyleri düşünebilmem için kat etmem gereken uzun bir yol var. Öğreniyorum ve büyüyorum. Başarıyı yakalamak kadar sürdürmek de önemli. En iyi senaryo Atletico Madrid efsanesi Diego Simeone'nin ilk Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasıdır. Simeone kulüpten ayrıldıktan sonra bir gün onun başarılarına yaklaşmanın hayalini kurmak bile son derece heyecan verici."

“ÇALIŞTIĞIM HOCALARDAN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİM”

Futbolculuğu döneminde çalıştığı teknik adamlardan çok şey öğrendiğinin altını çizen Turan, "Savunmada Simeone'nin fikirlerinden ilham alıyorum. Hücumda beni en çok etkileyen antrenörün Luis Enrique olduğunu söyleyebilirim. Oyuncularla ilişkiler, en stresli ve kritik anlarda çözüm bulma konusunda Fatih Terim'den çok şey öğrendim. Birlikte çalıştığım antrenörlerin güçlü yönlerinden ilham almaya çalışıyorum ve onları yorumlayarak kendi tarzımı yaratmaya çalışıyorum” şeklinde konuştu.

“ARDA GÜLER’İN BENİ GEÇECEĞİNE EMİNİM”

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in kariyerinde çok iyi işler yapabileceğine dikkat çeken Arda Turan genç futbolcuyla ilgili "Çok özel bir yetenek. Kendine özgü nitelikleri var. Beni geçeceğine eminim. Önünde uzun yıllar var. Yeteneğini, oynadığı seviyeyle birleştirip adaptasyon sürecini tamamladığında çok daha büyük başarıla imza atacağına inanıyorum” dedi.