Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha: Eden Hazard

Galatasaray'ın sezon başında birbirinden ünlü futbolcuları kadrosuna katmasının ardından ara transferde de Real Madrid'in Belçikalı yıldızı Eden Hazar'ı almaya hazırlandığı belirtildi.

İspanya'nın Marca gazetesindeki habere göre sarı kırmızılılar, Real Madrid'in gözden çıkarttığı Eden Hazard için harekete geçti.

Haberde Galatasaray'ın Icardi transferinde olduğu gibi Hazard'ı yıllık ücretinin bir bölümünü ödeyerek kiralamayı planladığı öğrenildi. Tarafların görüşmelerinin sürdüğü belirtilen habere göre Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin istemediği Hazard'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Son yıllarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futboldan bir süre ayrı kalan Hazard iyileşti ancak Real Madrid'de fazla forma şansı bulamadı.

Belçikalı futbolcu bu sezon sadece 5 resmi maçta forma giyebildi ve 1 gol attı.