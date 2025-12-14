Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, ocak ayı için transfer hedeflerini belirledi. Birçok bölgeyi güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, Real Madrid'de forma giyen Alman savunmacı Antonio Rüdiger için Başkent ekibinin kapısını çaldığı öne sürüldü.

GALATASARAY ANTONIO RUDIGER İÇİN REAL MADRID'İN KAPISINI ÇALDI

Fichajes'ta yer alan habere göre: Galatasaray, Antonio Rüdiger'i transfer etmek için Real Madrid'e teklif yaptı. Haberde, Madrid'in Rüdiger'i takımda tutmak istediği ancak işlerin değişebileceği aktarıldı. Ayrıca, sarı-kırmızılıların 32 yaşındaki oyuncuyu 'Vitrin hamlesi' olarak gördüğü kaydedildi.

Galatasaray'ın Real Madrid'den cevap beklediği belirtildi.