﻿Fenerbahçe'ye seyirci yasağı kararı İspanyol basınında

Fenerbahçe'nin Kayserispor'la deplasmanda oynayacağı maça taraftarlarının alınmayacak olması İspanyol basınında da haber oldu.

Mundo Deportivo'nun internet sitesinde "Türk hükümeti Fenerbahçe'yi cezalandırdı" başlığı ile verilen haberde şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul ekibinin taraftarlarına, deprem faciasında yönetimi eleştirdikleri için bu cumartesi oynanacak olan Kayserispor maçına katılmaları yasaklandı.

Fenerbahçe taraftarları, 25 Şubat'ta İstanbul'da Konyaspor ile oynanan maçta Türk hükümetinin istifası için sloganlar attı, depremlerin ardından koordinasyon eksikliğini ve kötü yönetimini eleştirdi.

Fenerbahçe taraftarları sloganlarına, pazar günü depremzede çocuklar için binlerce oyuncak toplayarak hükümetin istifasını isteyen Beşiktaş taraftarları eklendi.

Protestoların ardından bazı Beşiktaş taraftarları gözaltına alınırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, protestoların devam etmesi halinde maçların seyircisiz oynanması çağrısında bulundu.

20 yıldır iktidarda olan Erdoğan, mayıs ayında ülkede şimdiye kadar yaklaşık 45.000 kişinin ölümüne neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yönetiminin kritik bir rol oynayacağı cumhurbaşkanlığı seçimleriyle karşı karşıya."