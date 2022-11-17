Dünya devi Barcelona Arda Güler'i takipte

Fenerbahçe'de son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda Güler'e Avrupa'dan ilgi bitmiyor. İtalyan medyasında yer alan Napoli haberlerinin ardından bu kez Napoli'nin genç futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi.

İspanyol basınında yer alan habere göre, A Milli Takım'a da ilk kez seçilen 17 yaşındaki futbolcunun gelişimini Barcelona'nın da yakından takip ettiği aktarıldı.

Arda Güler'in oyuncu profiline de değinilirken, orta sahanın yanı sıra sağ kanatta forma giyebildiği ve yeteneği ile öne çıktığı ifade edildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan genç oyuncunun 3 gol, 1 asistlik performans ortaya koyduğu hatırlatıldı.

"YENİ İNCİ"

Arda için Barcelona'nın takip ettiği "Yeni İnci" denilirken, Avrupa'dan Barcelona'nın dışında Napoli, Bayern Münih gibi takımların da genç oyuncuyu radarına aldığı öne sürüldü.

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın da, Arda'nın kulübe uzun vadede çok şey katabilecek bir futbolcu olduğunu düşündüğü için 17'lik genç yeteneği izlediği vurgulandı.

Arda Güler'in Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.