Dünyaca ünlü teknik adam açıkladı. tam 25 penaltı kaçırdık

İspanyol çalıştırıcı, "Bu konuya bir çözüm bulmalıyız. Buraya geldiğimden beri 25 penaltı kaçırdık" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Manchester City ile 0-0 berabere kaldı.

Daha önce son 16 turuna kalmayı garantileyen City, Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu birinci bitirme hedefine de ulaştı.

Norveçli yıldız Erling Haaland, 2 yıl formasını giydiği Borussia Dortmund'a karşı maça ilk 11'de başladı ancak 46'ıncı dakikada oyundan çıktı.

Haaland'ın yerine oyuna giren Riyad Mahraz, 57. dakikasında Emre Can'ın müdahalesiyle takımına bir penaltı kazandırdı.

Topun başına geçen Cezayirli oyuncu, penaltıyı kaçırdı.

City Teknik Direktörü Guardiola, takımının art arda penaltı kaçırmasına tepki gösterdi. İspanyol çalıştırıcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında kaçan penaltıların Şampiyonlar Ligi hedeflerini zedeleyebileceğini vurguladı.

"2-3 yıl önceye kadar Mahrez olağanüstü penaltı kullanıyordu"

Guardiola, "Grubu zirvede bitirmeyi garantiledik. Bundan dolayı çok mutluyum ama penaltı konusuna bir çözüm getirmemiz gerekiyor. Buraya geldiğimden beri çoğu Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 25 penaltı kaçırdık. 2-3 yıl önceye kadar Riyad Mahrez olağanüstü penaltı kullanıyordu. Son zamanlarda ise üst üste kaçırıyor. Şimdi onun için biraz pratik yapıp ara verme zamanı" ifadelerini kullandı.

Mahrez, City forması altında kullandığı son dört penaltının üçünde topu ağlarla buluşturamadı. Kariyeri boyunca ise kullandığı 32 penaltının 10'u başarısızlıkla sonuçlandı.

Guardiola, Haaland'ın oyundan çıkmasına da açıklık getirdi. Alternatiflerimizi en iyi şekilde oluşturmalıyız diyen İspanyol çalıştırıcı, Halland kendisini iyi hissetmemesi nedeniyle oyundan çıktığını söyledi.



