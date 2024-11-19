İspanyol devi Arda Turan’ı istiyor. Kısa sürede dikkatleri çekti

Kariyerinde Atletico Madrid ve Barcelona gibi dev kulüplerde forma giyen Arda Turan, teknik direktörlüğe hızlı bir giriş yaptı. Eyüpspor’u Süper Lig’e çıkararak önemli bir başarıya imza atan Turan, sezona iyi bir başlangıç yaptı.

Oynattığı pozitif futbolla hocalık kariyerine parlak bir giriş yapan genç teknik adam şimdiden Avrupa devlerinin dikkatini çekti.

İSPANYOL DEVİ İSTİYOR

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Arda Turan eski takımı Atletico Madrid’in radarına girdi. İspanyol devi, kulübü başarıdan başarıya koşturan Diego Simeone’nin olası ayrılığına karşı alternatifleri belirlemeye başladı. Çıkan haberlere göre Atletico Madrid’in alternatifleri arasında Arda Turan da bulunuyor. Diğer adayların ise yine kulübün efsane isimleri olan Fernando Torres, Gabi, Filipe Luis olduğu öğrenildi.

13 YILLIK SIMEONE DÖNEMİ SON BULABİLİR

Arda Turan’ın futbolculuk kariyerinde önemli bir yeri olan Diego Simeone 13 yıldır Atletico Madrid’i çalıştırıyor. İspanyol devinde aldığı yüksek kontrat ile Avrupa’nın en çok kazanan teknik direktörü olan Simeone, Atletico Madrid ile Barcelona ve Real Madrid gibi devleri gerisinde bırakarak La Liga’da şampiyon olurken UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı ve Şampiyonlar Ligi’nde final oynadı.

Ancak kulüp içinden gelen bilgilere göre Simeone’nin uzun süreli yönetimi kulüp içinde bir konfor alanı oluşmasına neden oldu ve bu durum bazı departmanların ağır çalışmasına neden oldu. Öte yandan Arjantinli teknik adamın oyuncular üzerindeki etkisinin azaldığı belirtiliyor. Kulüp yönetimi, Simeone’nin ayrılığı sonrası en az hasarlı bir geçiş süreci oluşturmak için planlar yapıyor. Atletico Madrid’in Simeone kararının önümüzdeki dönemde şekillenmesi bekleniyor.