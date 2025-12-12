La Liga'da geriden gelerek Real Madrid'den liderliği devralan ve ezeli rakibine 4 puan fark atan son şampiyon Barcelona'da alınan başarılı sonuçların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

HER OYUNCUYA ALTIN KAPLI IPHONE 17 PRO MAX

İspanyol basınından SPORT’un haberine göre, antrenmana gelen Barcelona futbolcularına altın iPhone 17 Pro Max hediye edildi.

Her telefonda Barcelona logosunun yanı sıra, oyuncunun ismi ve forma numarasının da yer aldığı belirtildi.

HEDİYELER BAE ŞİRKETİNDEN GELDİ

Bu dikkat çekici hediyelerin, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli araç kiralama şirketi GSA Motors tarafından verildiği ifade edilirken şirketin bu jesti, bir iyi niyet göstergesi olmasının yanı sıra Barcelona ile ileride yapılabilecek olası yatırım iş birliklerinin de bir parçası olarak değerlendiriliyor.