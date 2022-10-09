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  • Casillas'tan eşcinsellik paylaşımı için açıklama geldi. Yeni bir Aşk-ı Memnu doğdu sonra tornistan geldi

Casillas'tan eşcinsellik paylaşımı için açıklama geldi. Yeni bir Aşk-ı Memnu doğdu sonra tornistan geldi

İspanya'nın ve Real Madrid'in eski kalecilerinden Iker Casillas, sosyal medya hesabından yaptığı "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim" paylaşımı için bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar - 18:27
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İspanyol efsane Casillas, eşcinsel paylaşım için ''Hesabım hacklendi'' dedi. Tornistanda son nokta

Casillas'tan eşcinsellik paylaşımı için açıklama geldi. Yeni bir Aşk-ı Memnu doğdu sonra tornistan geldi
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Casillas açıklamasında, hesabının saldırıya uğradığını belirtti ve takipçilerinden ve LGBT topluluğundan özür diledi. İspanyol efsane, "Hesabım hacklendi. Neyse ki şu an her şey yolunda. Tüm takipçilerimden özür dilerim. Elbette LGBT topluluğundan daha fazla özür dilerim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Casillas, twitter hesabından "Umarım bana saygı duyarsınız. Ben bir eşcinselim" şeklinde bir paylaşım yapmış, Barcelona'nın eski kaptanlarından Carles Puyol ise bu paylaşıma, "Hikayemizi anlatmanın zamanı geldi Iker" şeklinde cevap vermişti. Bu paylaşımlar kısa sürede futbol dünyasında ve tüm dünyada gündem olmuştu.
Öte yandan Real Madrid, eşcinsel paylaşımının ardından Iker Casillas'ı takip etmeyi bıraktı.

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