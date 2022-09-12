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İşte Diego Costa'nın yeni takımı

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Wolverhampton, İspanyol golcü Diego Costa ile anlaşmaya vardı.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 14:26
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İspanyol golcu Diego Costa'nı yeni adresi İngiltere

İşte Diego Costa'nın yeni takımı
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Golcü futbolcu ile sezon sonuna kadar süren bir sözleşme imzalandığı duyuruldu.COS
Daha önce de Premier Lig forması giyen ve Chelsea ile şampiyonluklar yaşayan Costa, takıma katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.
Costa, "Futbol oynamayı bilen ve yeniden Premier Lig'de oynama şansına sahip bir futbolcunun bulunduğu, birinci sınıf bir kulübe geldim. Kulüp kararımı etkiledi. Sadece teknik ya da oyuncuların kalitesi açısından değil, birçok Portekizli futbolcunun olması önemli. Bu uyum sürecimi hızlandıracak" ifadesini kullandı.

Premier Lig'in en iyi lig olduğunu ifade eden Diego Costa, fiziksel ve zihinsel olarak iyi olduğunu ve kariyeriyle ilgili pişmanlıklar duymadığını da dile getirdi. Bruno Lage ile iyi bir iletişim kurduğunu söyleyen Costa, "Daha çok futboldan bahsettik. İnanılmaz motive oldum ve tekrar oynamaya ve goller atmaya hazırım" dedi.
Transferde daha önce Türk takımlarıyla da anılan Diego Costa, Braga, Atletico Madrid, Celta Vigo, Albacete, Valladolid, Rayo Vallecano ve Atletico Mineiro takımlarında oynamıştı.

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