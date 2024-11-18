İspanyol iş adamları nemrut dağını tanıtacak

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yer alan ve kültür turizmi açısından büyük öneme sahip Nemrut Dağı, İspanyol iş adamlarının ilgisini çekti. UNESCO Dünya Kültür Mirası statüsüne sahip olan bu tarihi alanı ziyaret eden iş insanları, burada edindikleri izlenimlerin ardından Nemrut'un gönüllü tanıtım elçisi olmayı taahhüt ettiler.

İspanyol iş adamları, Kommagene Uygarlığı'nın izlerini taşıyan Nemrut Dağı zirvesindeki anıtsal yapıları görmeyi uzun zamandır hayal ettiklerini belirttiler. Grup adına konuşan Jesus Condom, bu ziyaretin bir ön araştırma niteliği taşıdığını vurgulayarak, “Buraya gelmeden önce araştırmalar yaptık. Mezopotamya'ya ve özellikle Nemrut'a gelmek bizim için yıllardır bir hayaldi. Gördüğümüz tarih ve medeniyet, bugünkü teknolojik gelişimimizin ayak izlerini taşıyor” dedi.

Condom, Kommagene'nin barış içinde iki buçuk asır yaşamış olmasının dünya tarihinde önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Yukarı Mezopotamya'nın tarihini inceleyerek bu bölgenin değerlerini insanlara tanıtmak için programlar düzenleyeceklerini aktaran Condom, “Gidin, görün” mesajıyla İspanyolları Türkiye'nin bu eşsiz açık hava müzesine davet edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin zengin tarihi mirasının dünya insanlarını buraya çekeceğine inandığını belirten Jesus Condom, Nemrut'a gönüllü tanıtım elçisi olarak katkı sağlayacaklarının altını çizdi.