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Sevilla'nın rakibi Galatasaray oldu!

Galatasaray'dan Marcao'yu transfer eden, Victor Nelsson'u da isteyen Sevilla, bu kez transfer için sarı-kırmızılılarla karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 16:44
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İspanyol kulübü Sevilla için transferde tek rakip Galatasaray

Sevilla'nın rakibi Galatasaray oldu!
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İspanyol basınında yer alan habere göre, sezona başlayan Endülüs ekibinde sportif direktör Monchi, şimdiden devre arası transferlerini planlamaya başladı. Monchi'nin hedeflerinden birinin de Barcelona'dan ayrılması muhtemel olan Memphis Depay olduğu belirtildi.
Ancak Sevilla'nın bu transferde yalnız olmadığı kaydedildi. Galatasaray'ın da Depay için somut bir ilgisinin olduğu aktarıldı. Bu durumun Sevilla için transferi zorlaştırıcı bir etken olduğu ifade edildi.
Barcelona'da bu sezon teknik direktör Xavi'nin sadece 3 maçta süre verdiği Depay'ın adı İtalyan ekibi Juventus'la da anılıyor.
Galatasaray'dan Marcao'yu transfer eden Sevilla, daha önce de 2019 yazında sarı-kırmızılılardan Fernando Reges'i kadrosuna katmıştı. İspanyol temsilcisi, ayrıca geçtiğimiz yaz transfer döneminde bir dönem Galatasaray forması giyen Alex Telles'i de Manchester United'dan kiralık olarak renklerine bağlamıştı.

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