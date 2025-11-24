Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etmeyi başardı. Kanarya'da 2 gol ve 1 asist ile maçı tamamlayan Marco Asensio, İspanyol basınında kendine geniş yer buldu.

İşte yıldız 10 numara için yazılanlardan öne çıkanlar:

Marca Gazetesi, başarılı oyuncu için "Marco Asensio, Türkiye'deki durdurulamaz performansını sürdürüyor. En iyi formunu sergilemek için İstanbul'da mükemmel bir ortam buldu. Asensio, Fenerbahçe'de kulübün yıldız oyuncusu oldu ve her maçı coşkuyla kutlayan bir taraftar kitlesinin kalbini kazandı. Marco Asensio, İstanbul'da sadece en iyi formunu yeniden keşfetmekle kalmadı, aynı zamanda Türkiye'deki herkesin umutla beklediği lider oldu." ifadeleri kullanıldı.

Mundo Deportivo ise maçla ilgili yaptığı haberde "Durdurulamaz Asensio: Fenerbahçe'nin galibiyetinde iki gol ve asist" ifadelerine yer verdi.

Asensio için ayrıca, "Fenerbahçe, 55. dakikada Asensio'nun golüyle yeniden canlandı. Fred'in şutu kaleci Yahia Fofana'ya ve ardından direğe çarptı. Eski Real Madrid oyuncusu seken topu alıp golünü attı. 65. dakikada Marco Asensio , Jhon Duran'ın asistinde ceza sahası dışından kalecinin önünden sekerek üst köşeye giden şutla skoru 3-2'ye getirdi. Alışılmadık olduğu kadar, tekniğiyle de göz kamaştırıcı bir gol." dedi.

AS Gazetesi de Marco Asensio için şu ifadeleri kullandı: Asensio kariyerinin en tuhaf golünü attı. İspanyol oyuncunun kullandığı teknik hayran bıraktı. Fenerbahçeli oyuncu, hem iyi hem de alışılmadık bir gol attı.