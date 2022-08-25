Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında izleyiciler arasında bir kişi güzelliğiyle sosyal medyada gündeme oturdu. Kameralara yansıyan güzelin Trabzonspor'a destek için Kopenhag maçında tribündeki yerini alan İspanyol model Desire Cordero olduğu öğrenildi.
Galeri Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 11:07 Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 11:28
Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılma şansı kazanan Karadeniz ekibi Trabzonspor, Kopenhag ile eşleşirken, mücadelenin ilk ayağında deplasmanda çıktığı mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.
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Trabzon'da oynanan rövanş mücadelesinde binlerce taraftar Akyazı Stadyumu'nu doldururken, tribünlerdeki iki taraftarın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
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Karşılaşmayı izlemek üzere tribünlerdeki yerini alan Trabzonsporlu iki kadın taraftarın görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken adeta maçın önüne geçti. Bazı taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kim bu?" sorusunu sordu.
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Trabzonspor - Kopenhag maçını izleyen güzelin ‘Desire Cordero’ adlı model olduğu ortaya çıktı.
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Güzel model, 2016 yılında Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.