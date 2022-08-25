25 Ağustos 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı

Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı

Trabzonspor - Kopenhag Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında izleyiciler arasında bir kişi güzelliğiyle sosyal medyada gündeme oturdu. Kameralara yansıyan güzelin Trabzonspor'a destek için Kopenhag maçında tribündeki yerini alan İspanyol model Desire Cordero olduğu öğrenildi.

Galeri Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 11:07
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 11:28
Takip Et
1/24

2/24

3/24

Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılma şansı kazanan Karadeniz ekibi Trabzonspor, Kopenhag ile eşleşirken, mücadelenin ilk ayağında deplasmanda çıktığı mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.

4/24

Trabzon'da oynanan rövanş mücadelesinde binlerce taraftar Akyazı Stadyumu'nu doldururken, tribünlerdeki iki taraftarın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

5/24

Karşılaşmayı izlemek üzere tribünlerdeki yerini alan Trabzonsporlu iki kadın taraftarın görüntüsü sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken adeta maçın önüne geçti. Bazı taraftarlar sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Kim bu?" sorusunu sordu.

6/24

Trabzonspor - Kopenhag maçını izleyen güzelin ‘Desire Cordero’ adlı model olduğu ortaya çıktı.

7/24

Güzel model, 2016 yılında Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

8/24

9/24

10/24

11/24

12/24

13/24

14/24

15/24

16/24

17/24

18/24

19/24

20/24

21/24

22/24

23/24

24/24

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
1
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
2
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
3
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
4
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
5
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
6
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
7
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿İkinci elde en çok satın alınan araçlar belli oldu: İşte ilk 10 marka
﻿İkinci elde en çok satın alınan araçlar belli oldu: İşte ilk 10 marka
﻿İkinci elde en çok satın alınan araçlar belli oldu: İşte ilk 10 marka
﻿ Jennifer Lopez düğününde 3 milyon dolarlık 3 ayrı gelinlik giydi Yılın düğününden ilk fotoğraflar paylaşıldı
﻿ Jennifer Lopez düğününde 3 milyon dolarlık 3 ayrı gelinlik giydi Yılın düğününden ilk fotoğraflar paylaşıldı
﻿ Jennifer Lopez düğününde 3 milyon dolarlık 3 ayrı gelinlik giydi Yılın düğününden ilk fotoğraflar paylaşıldı
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
﻿Saray'da fırtınalar estiren anket
﻿Saray'da fırtınalar estiren anket
﻿Saray'da fırtınalar estiren anket
﻿BEDAŞ elektrik kesintisini duyurdu. İstanbul'un yarısı karanlıkta kalacak
﻿BEDAŞ elektrik kesintisini duyurdu. İstanbul'un yarısı karanlıkta kalacak
﻿BEDAŞ elektrik kesintisini duyurdu. İstanbul'un yarısı karanlıkta kalacak
﻿Bu illerde arsası olan yaşadı
﻿Bu illerde arsası olan yaşadı
﻿Bu illerde arsası olan yaşadı
﻿İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan minik oğluna skandal sözler. Tepki yağdı
﻿İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan minik oğluna skandal sözler. Tepki yağdı
﻿İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan minik oğluna skandal sözler. Tepki yağdı
﻿Acun Ilıcalı'nın doktor olan kardeşini çok bilen yoktu. İki kardeşin benzerliğini görenleri şaşırttı
﻿Acun Ilıcalı'nın doktor olan kardeşini çok bilen yoktu. İki kardeşin benzerliğini görenleri şaşırttı
﻿Acun Ilıcalı'nın doktor olan kardeşini çok bilen yoktu. İki kardeşin benzerliğini görenleri şaşırttı
﻿Erdoğan'a apar topar kurmaylarıyla toplantı yaptıran anket sonucu
﻿Erdoğan'a apar topar kurmaylarıyla toplantı yaptıran anket sonucu
﻿Erdoğan'a apar topar kurmaylarıyla toplantı yaptıran anket sonucu
﻿Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş'i görenler şaşıp kaldı. Birbirlerine ikiz gibi benziyorlar
﻿Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş'i görenler şaşıp kaldı. Birbirlerine ikiz gibi benziyorlar
﻿Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş'i görenler şaşıp kaldı. Birbirlerine ikiz gibi benziyorlar
﻿Ünlü manken Demet Şener zamanı durdurdu. Fotoğraflarını görenler 45 yaşında olduğuna inanamıyor
﻿Ünlü manken Demet Şener zamanı durdurdu. Fotoğraflarını görenler 45 yaşında olduğuna inanamıyor
﻿Ünlü manken Demet Şener zamanı durdurdu. Fotoğraflarını görenler 45 yaşında olduğuna inanamıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.