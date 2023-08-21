İspanyol oyuncu kupayı alsa da maç sonunda acı haberle yıkıldı

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası final maçında İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. Avustralya Stadyumu'nda oynanan ve tarihi mücadelede İspanya rakibini 1-0 mağlup etti. İspanyollara kupayı getiren golü ise dakikalar 29'u gösterirken Olga Carmona kaydetti.

FEDERASYON ACI HABERİ DUYURDU

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu’ndan (RFEF) maçtan sonra yapılan açıklamada, “RFEF, Olga Carmona'nın babasının ölümünü bildirdiği için derin üzüntü duymaktadır. Futbolcu acı haberi Dünya Kupası finalinin ardından öğrendi. Olga ve ailesine en içten taziyelerimizi gönderiyoruz. Seni seviyoruz Olga, sen İspanyol futbolunun tarihisin” denildi.

"BENİ İZLEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Olga Carmona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bana benzersiz bir başarma gücü verdiğini biliyorum. Bu gece beni izlediğini ve benimle gurur duyduğunu biliyorum. Huzur içinde yat baba” ifadelerini kullandı.