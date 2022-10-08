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İspanyol sanatçı Buika AKM'de konser verdi

İspanyol müziğinin usta isimlerinden Ekvator Ginesi asıllı Buika, İstanbul 4. Uluslararası Halk Müzikleri Festivali kapsamında İstanbullu müzikseverlerle buluştu.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 13:54
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İspanyol sanatçı Buika AKM'de konser verdi

İspanyol sanatçı Buika AKM'de konser verdi
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AA

Grammy ödüllü sanatçı, Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali çatısı altında düzenlenen etkinlik kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda sahne aldı.

Konserde, İspanyol şarkıcıya klavye ve trombonda Santi Canada, gitarda Ricardo Moreno, bas gitarda Josue Ronkio, cajonda ise Ramon Porrina eşlik etti.

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Buika, İstanbul'da olmaktan ve konser vermekten büyük heyecan duyduğunu söyledi.

Buika, Türk insanının güler yüzlü olduğunu ifade ederek, AKM opera sahnesi için "Çok güzel ve şaşırtıcı. İnşallah konser de harika olur. Akustiği de inanılmaz." dedi.

Birkaç kez Latin Grammy ödüllerine aday gösterilen ve 2010 Latin Grammy Ödülleri'nde "En İyi Geleneksel Tropik Albüm" ödülünün sahibi olan Buika, sahne performansıyla da konsere gelenlerin beğenisini kazandı.

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