﻿Sergio Ramos: Hayal kırıklığı

Luis Enrique İspanya için açıkladığı Dünya Kupası kadrosuna 35 yaşındaki deneyimli stoper Sergio Ramos'u çağırmadı.

Instagram'dan takım arkadaşlarına destek mesajı gönderen Ramos; "Hakkından gelinmesi gereken rekabetler ve kazanılması gereken başarılar var. Sizin için en iyisini diliyorum. Haydi İspanya!" dedi.



''MAALESEF EVİMDEM İZLEYECEĞİM''

Yıldız savunmacı açıklamasında; "Rüyaların gerçekleşmesi olurdu. Benim için 5. Dünya Kupası olacaktı ancak maalesef evden izlemek zorundayım. Hayal kırıklığı yaşıyorum. Benim için zor bir durum ama güneş her gün yeniden doğuyor. Bu durum bende bir şeyi değiştirmedi.'' ifadelerini kullandı.