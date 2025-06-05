İspanyol yıldız Real Madrid'i topa tuttu: "Hayatımı cehenneme çevirdiler"

1999 ile 2007 yılları arasında Real Madrid formasını terleten ve kulüp tarihine geçen Ivan Helguera, “Offsiders” adlı podcast yayınında yaşadıklarını tüm açıklığıyla paylaştı. Helguera, özellikle o dönem sportif direktörlük görevinde bulunan Predrag Mijatovic’i hedef alarak, “Numaramı aldılar ve bana artık oynamayacağımı söylediler. Beni satmak istediler. Hayatımı cehenneme çevirdiler” dedi.

İspanyol futbolcu, teknik direktör Fabio Capello’nun göreve gelişinden sonra ilk etapta A takıma alınmadığını ancak sonrasında savunma oyuncusu Fabio Cannavaro’nun ihtiyacı nedeniyle tekrar forma şansı bulduğunu belirtti. Helguera, sezon sonunda takımın en çok forma giyen altıncı ismi olmasına rağmen yönetimin baskılarına maruz kaldığını ve psikolojik olarak yıprandığını da vurguladı.

CAPELLO’YA DESTEĞİ UNUTMADI

Helguera, Capello’nun kendisine arka çıktığını ifade ederek, “Bu insanlar bana antrenmanda bile forma verilmemesini istediler. Capello ise buna karşı çıktı” sözleriyle teknik direktörüne teşekkür etti. Ancak bir sezon sonra yine yönetim tarafından dışlandığını ve forması elinden alındıktan sonra Real Madrid’e veda ettiğini söyledi.

KARİYERİNDE ZİRVE VE DÜŞÜŞ

Real Madrid kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 3 La Liga şampiyonluğu, 1 Avrupa Süper Kupası, 1 İspanya Süper Kupası ve 1 Kıtalararası Kupa kazanan Helguera, 2007’de Valencia’ya transfer oldu. Burada bir sezon oynadıktan sonra 2009’da futbolu bıraktı. Ayrıca Racing Santander, Albacete, AS Roma ve Espanyol gibi kulüplerde de forma giydi. Teknik adamlık kariyerinde ise yalnızca 2020 yılında Las Rozas takımında kısa süre görev yaptı.