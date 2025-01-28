İspanyol yıldıza silahlı saldırı şoku!

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde 4-1 mağlup ettiği Athletic Bilbao’nun formasını giyen Alex Berenguer’in evini silahlı saldırganlar bastı. Soygun amacı ile İspanyol oyuncunun evini basan saldırganlar içeri giremeden olay yerinden kaçtı. Saldırı sırasında evde bulunan Berenguer ve eşinin olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, pazartesi akşam saatlerde gerçekleşen olayda silahlı saldırganlar eve girmeye çalışırken İspanyol oyuncu camları kapatarak saldırganların girmesini engelledi. Olay sırasında Berenguer ve eşine silah doğrultan saldırganlar amaçlarına ulaşamadan kaçtı.

Yerel polis, olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı. Saldırganların kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için güvenlik kameraları ve diğer deliller inceleniyor.