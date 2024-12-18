İspanyol yıldızdan eşine zarif jest

Düzenleme: Yavuz Biçer
İspanyol yıldızdan eşine zarif jest

Joselu ve Melanie Cañizares’in mutlu evliliği, futbol dünyasında adından söz ettiriyor. Aileleriyle birlikte pek çok şehirde yaşamış bu çift, birbirlerine duydukları sevgiyi her fırsatta gösteriyor.

Melanie Cañizares, İspanyol futbolunun önemli isimlerinden Joselu Mato’nun eşi ve Dani Carvajal’ın eşinin ikiz kardeşi olarak tanınıyor.

2016 yılında Madrid’in El Escorial kasabasında evlenen çiftin, 7 yaşındaki Leo ve 4 yaşındaki Lucas adlarında iki çocukları var. Melanie, Mallorca doğumlu olup Hollanda kökenlidir ve sosyal medya hesaplarında yaklaşık 75.000 takipçiye sahip.

Melanie ve Joselu’nun mutlu evliliği, zamanla futbol camiasında takdirle karşılandı. Joselu, futbol kariyerinde büyük başarılar elde etmiş bir isim olarak, ailesine duyduğu sevgiyi vücut dilinde de gösteriyor. Hatta Joselu, eşinin yüzünü bacaklarında dövme olarak yaptırdı Bu romantik jesti sosyal medyada paylaştığı anı ise büyük beğeni topladı.

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MELANİE’NİN KARİYERİ

Melanie, futbol dünyasında tanınan bir isim olmasının yanı sıra eski bir model. Küçük yaşlardan itibaren modellik yapan Melanie, şimdi ise sosyal medyada seçtiği markaların tanıtımını yapmakta. Ayrıca, yoga gibi aktivitelerle de stresle başa çıkmakta ve iç huzurunu korumakta.

Ailesinin sık sık taşınmak zorunda kaldığı bir hayatı olduğunu belirten Melanie, her zaman eşinin yanında olmuş ve ona destek veriyor. Aile, Joselu’nun futbol kariyerinde Newcastle, Barcelona ve son olarak Katar gibi birçok şehirde yaşadı. Melanie, tüm bu değişimlere rağmen aile birliğini korudu.

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JOSELU’NUN FUTBOL KARİYERİ VE AİLESİYLE GEÇİRDİĞİ ZAMAN

Joselu’nun futbolculuk kariyeri, 1990 yılında Almanya’nın Stuttgart şehrinde başladı. Çocukken ailesiyle birlikte İspanya’ya dönen Joselu, futbol yeteneklerini kısa sürede geliştirerek henüz 13 yaşında iken Celta Vigo’ya katıldı.

2009 yılında Real Madrid’e transfer olan Joselu, burada geçirdiği zorlu dönemlerin ardından 2012’de Almanya’ya dönerek Hoffenheim, Eintracht Frankfurt ve Hannover gibi kulüplerde oynadı.

2016 yılında İspanya’ya dönen Joselu, Deportivo La Coruña, Espanyol ve Alavés gibi kulüplerde başarılı sezonlar geçirdi. Son olarak, 2023 yılında yeniden Real Madrid’e dönerek kariyerinde önemli bir adım attı.

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