İspanyollar Arda Güler’i manşete taşıdı. Real Madrid’deki oyununa dikkat çekti

A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ile golsüz berabere kaldı. Milli takımda maça ilk 11’de başlayan Arda Güler İspanya’da manşetlere yerleşti.

Marca gazetesinde çıkan haberde, Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'nin oyuncuya az şans vermesi, Madrid'de tartışma konularından biri olduğuna dikkat çekerken Arda Güler için, "Real Madrid'de az forma şansı bulmasına rağmen Arda Güler’in harika bir performansı bile Galler karşısında 0-0’lık skoru bozmak için yeterli olmadı" ifadelerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN KENAN YILDIZ DETAYI

Arda Güler'in 10 numara pozisyonunda her yerde etkili olarak kısa sürede iyi bir performansla oyunu ele aldığından bahsedilirken, savunma görevlerinde de oldukça istekli bir performans sergilediği yazıldı. Yine de bir şutu dışında kaleci Darlow'u çok rahatsız etmediği belirtildi ve şu yorum yapıldı: Cezalı Kenan Yıldız sahada olsaydı daha organize pozisyonlar bulunabilirdi.