İspanyollar Arda'ya yeni isim taktı: Gülermanya

Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler'e İspanyollar 'Gülermanya' ismini taktı.

İspanyollar Arda'ya yeni isim taktı: Gülermanya

Editör: Ökkeş Bölükbaşı
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanya'da gündem oldu.

İspanya basını Arda Güler'i manşetlerde kullandı.

Arda Güler, Real Madrid ile imza töreninin ardından Marca gazetesi ile görüşme gerçekleştirdi.

Marca Gazetesi, Arda'nın gazete ile olan pozunu manşet kapağında kullandı.

ARDA'YA YENİ İSİM TAKILDI
Arda Güler'e, İspanyollar tarafından 'Gülermanya' lakabı takıldı.

REAL MADRID'IN ARDA FOTOĞRAFI REKOR KIRDI
Ayrıca Real Madrid'in Arda tweeti bir günde 774 bin beğeni alarak rekor kırdı.

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