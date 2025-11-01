Atletico Madrid forması giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Alexander Sörloth için transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe dışında başka taliplerinin de olduğu iddia edilen Norveçli golcünün, İspanyol devinden ayrılmayı düşündüğü öne sürüldü.

ALEXANDER SÖRLOTH'TAN FENERBAHÇE'Yİ SEVİNDİREN KARAR!

Fichajes'ta yer alan habere göre; Önümüzdeki yıl yapılacak Dünya Kupası’nda Norveç Milli Takımı’nda daha fazla süre bulmak isteyen Alexander Sörloth, düzenli olarak forma şansı bulamadığı Atletico Madrid’den ayrılma fikrine sıcak bakıyor. Haberde Newcastle United'ın da Sörloth'un durumunu takip ettiği aktarıldı.

FENERBAHÇE AVANTAJLI KONUMDA

Bugün Norveç basınında çıkan bir başka habere göre; Alexander Sörloth'un devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olmasının yüksek bir ihtimal olduğu belirtildi. Ayrıca Sörloth'un yeniden Türkiye'de forma giymeye de sıcak bakabileceği belirtildi.