İspanyollar, “Galatasaray’ın Osimhen’in bonservisini alması imkansız” dedi

Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak renklerine bağladığı Victor Osimhen'in bonservisini almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Nijeryalı golcünün maliyetini karşılamak için sponsorlarla görüşmelerine devam eden sarı-kırmızılılar hakkında Todofichajes'te çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray'ın Osimhen'in bonservisini alabilmesinin imkansız olduğu iddia edildi. Haberde, Galatasaray'ın mali yükü nedeniyle Osimhen'in bonservisi için geri adım atacağı belirtildi.

Osimhen'in maliyetinin 100 milyon euroyu bulacağı aktarılırken, Nijeryalı futbolcunun yeni adresi olarak Premier Lig gösterildi. 25 yaşındaki golcünün bonservisini almak için Chelsea bir adım önde gösterildi.

Osimhen, Galatasaray formasıyla 10 maçta forma giydi. Yıldız futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.