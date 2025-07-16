İspanyollar göçmenlere karşı ayaklandı: Sokaklara anarşi hakim

Düzenleme: Sinan Başhan
İspanyollar göçmenlere karşı ayaklandı: Sokaklara anarşi hakim

İspanya'nın Torre Pacheco kentinde magribli göçmenlere yönelik "av" çağrıları yapan aşırı sağcı grup Deport Them Now'un lideri tutuklandı. Sosyalistler, grubun Vox ile işbirliğini belgelerken, olaylar göçmen karşıtı söylemlerin şiddete nasıl dönüştüğünü gözler önüne serdi.

İspanya'nın Murcia bölgesindeki Torre Pacheco kasabası, geçtiğimiz hafta aşırı sağın göçmen karşıtı nefret söylemlerinin şiddete dönüştüğü bir kaosun merkezi haline geldi. "Magriblileri avlayın" çağrıları yapan ırkçı grup Deport Them Now'un liderinin tutuklanması, grubun Vox partisiyle olan bağlantılarını da gündeme taşıdı. Sosyalistler, aşırı sağın yükselen şiddetinin arkasında bu işbirliğinin olduğunu iddia ederken, olaylar İspanya'nın göçmen politikalarına dair tartışmaları alevlendirdi.

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DEPORT THEM NOW: IRKÇILIĞIN YENİ YÜZÜ

Guardia Civil, 15 Temmuz 2025'te Barcelona'nın Mataró kentinde Deport Them Now'un İspanya lideri olduğu iddia edilen 29 yaşındaki C.L.F.'yi tutukladı. Grubun, Telegram üzerinden yayınladığı bildiride Torre Pacheco'daki magribli göçmenlere yönelik "adaleti kendiniz sağlayın" çağrısı yapması, dört gece süren şiddet olaylarını tetikledi.

Grup, Mayıs 2025'te İtalya'nın Gallarate kentinde düzenlenen "Remigration Summit" adlı aşırı sağ zirvesine katılarak Avrupa çapında tanındı. Burada, göçmenlerin kitlesel sınır dışı edilmesini savunan ve "Büyük Değişim" teorisini destekleyen ırkçı söylemler öne çıktı.

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VOX İLE PAYLAŞILAN NEFRET SÖYLEMİ

Sosyalist Parti (PSC), Vox'un Deport Them Now ile "yakın işbirliği" içinde olduğunu belgeledi. Mataró'da Mayıs 2025'te düzenlenen göçmen karşıtı protestoda, Vox konsey üyeleriyle birlikte yürüyen grup üyeleri, "Remigration" (Geri göç) yazılı pankartlar taşımıştı.

PSC Mataró Sekreteri Núria Padilla, "Vox'un bu grupla stratejik bağları var. Nefret söylemi şiddeti besliyor" ifadelerini kullandı. Vox ise olaylardaki sorumluluğu reddederek, şiddeti "düzensiz göçün sonucu" olarak nitelendirdi.

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TORRE PACHECO: NEFRETİN BEDELİ

Olaylar, 68 yaşındaki bir İspanyol'un magribli gençlerce dövülmesiyle başladı. Deport Them Now'un "suçluları bulmazsanız hepiniz sorumlusunuz" tehdidi, kasabada çetelerin magribli mahallelere saldırmasına yol açtı.

Şiddet, İspanya'nın göçmen politikalarını yeniden tartışmaya açtı. İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, "Vox'un söylemleri gerilimi tırmandırdı" derken, Murcia Valisi Fernando López Miras olaylara "tarafsız yaklaştığı" için eleştirildi.

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