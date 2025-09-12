İspanyollar istemedi İsrailli sporcular çekildi

Bask Satranç Kulübü'nün açıklamasına göre, Bask bölgesinin Sestao ilçesinde düzenlenen 40. Bask Uluslararası Satranç Turnuvasına 32 ülkeden yaklaşık 240 satranç oyuncusu katılırken, baştan itibaren bu turnuvaya katılmamaları talep edilen, ısrarcı olmaları halinde ise İsrail yerine Uluslararası Satranç Federasyonunun (FIDE) bayrağı altında olacakları duyurulan İsrailli 7 satranççı turnuvadan çekilme kararı aldı.

KAMUOYU ÖNÜNDE DUYURDU

Bask Satranç Turnuvasının organizatörleri kurallar gereği İsrailli satranç oyuncularının kayıtlarını ilk başta kabul etmek zorunda kaldıklarını ancak istenmediklerini de açıkça kamuoyu önünde duyurduklarını belirtti.

Filistin'e destek için turnuva boyunca tüm satranç karşılaşmalarında Filistin bayrağı asma kararı alan organizatörler aynı zamanda "İsrail'in Gazze'deki soykırımını" kınayan bir bildiri de yayımladı.

İspanyol basınına konuşan Bask Satranç Kulübü ve turnuva organizatörleri, İsrailli satranççıların çekilme kararından "büyük bir mutluluk duyduklarını" vurguladı.