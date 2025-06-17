İspanyollar Okan Buruk'u suçladı

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İspanyollar Okan Buruk'u suçladı

Galatasaray'ın İspanyol futbolcusu Alvaro Morata, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İspanyol basınına göre ayrılık kararının nedeni Okan Buruk'un sistemi.

Sezonu çifte kupayla kapatan Galatasaray'da takıma devre arasında katılan İspanyol golcü Alvaro Morata takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

İspanyol medyasında yer alan haberde, "Kesin nedenleri bilinmemekle birlikte, Galatasaray çevresine yakın kaynaklar, Morata'nın karmaşık bir durumdan ve istikrarsız bir performanstan bahsediyorlar. Bu durumun nedeni büyük olasılıkla teknik direktör Okan Buruk'un, Morata'nın özelliklerini ortaya çıkaramayan oyun sistemidir. Belki de diğer forvetlerin varlığı ve çok fiziksel bir şampiyonanın baskısı da Morata'nın Türk kulübünden ayrılma isteğine katkıda bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

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