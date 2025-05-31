İspanyollar resmen duyurdu! Alvaro Morata'ya çifte talip

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İspanyollar resmen duyurdu! Alvaro Morata'ya çifte talip

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Alvaro Morata için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Golcü oyuncuya, ülkesinden 2 talip çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray'a Ocak ayında satın alma opsiyonlu kiraladığı İspanyol golcü Alvaro Morata için transferde hareketli saatler yaşanıyor. Dünyaca ünlü oyuncuya, ülkesinden talipler çıktı.

ALVARO MORATA'YA LALIGA'DAN TALİPLER

Marca’da yer alan habere göre; İspanya'da Alvaro Morata'nın Getafe'ye geri dönme olasılığı hakkında gelişmeler yaşanıyor. Habere göre, başarılı oyuncuya iki teklif var: biri Sevilla'dan, diğeri Getafe’den. Bu gelişme özellikle Getafe cephesinde heyecan yarattı.

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OPSİYON GALATASARAY'DA

Ancak Morata’nın transfer durumu hiç de basit değil. Morata'nın bonservisi onu 2026 yılına kadar Galatasaray'a kiralayan Milan'a ait. Bu nedenle, İtalyanların açıkladığı 8 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanma hakkı hala Galatasaray’da bulunuyor.

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