İspanyollar Yunus Akgün’e talip oldu. Galatasaray bonservisini belirledi

Galatasaray’da sezon başından bu yana oynadığı futbolla büyük beğeni kazanan Yunus Akgün Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti. Adı bir süredir transfer söylentilerine karışan milli oyuncuya en ciddi teklifin İspanya’dan geldiği öğrenildi.

Fanatik’te yer alan habere göre, Galatasaray, tekliflerin astronomik boyuta ulaşmaması halinde milli futbolcuyu göndermek istemiyor.

Öte yandan haberde sarı-kırmızılıların, Yunus Akgün'ün bonservisini belirlediği aktarıldı.

Buna göre Galatasaray, 24 yaşındaki futbolcu için 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak.

Galatasaray altyapısında yetişen Yunus Akgün, 2 yıl Adana Demirspor'da, 1 yıl da Leicester City'de kiralık forma giymişti. Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan Yunus Akgün 6 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.