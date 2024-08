İspark İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. A.Ş.

Yayın Tarihi: 31 Ağustos 2024 / 00:01

İSPARK İSTANBUL OTOPARK İŞLETMELERİ TİC. A.Ş.

ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU KURULUM VE İŞLETME İŞİ



İhale kayıt numarası: 2024/692

Bu ihale İSPARK A.Ş. tarafından işletilmekte olan otoparklarda elektrikli araç şarj istasyonu kurulumu ve işletilmesi sonucu elde edilen gelirden İSPARK A.Ş.’ye 01.01.2034 tarihine kadar belirli bir oranda pay verilmesini konu alır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından 12.06.2024 tarih 815 sayılı karar ile otoparkların kullanım ve işletme hakkı İSPARK A.Ş.’ye 10 yıllığına verilmiştir.

Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kurulum ve İşletmesi İşi aşağıda belirtilen şartlarda Yamanevler Mah. Karacabey Sok. No:4 İspark Haldun Alagaş Kat Otoparkı Ümraniye/İSTANBUL adresindeki ihale salonunda, 17/09/2024 Salı günü saat 14:00’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. Maddesine göre Kapalı Teklif usulüne göre gerçekleştirilecektir.

Sıra No İşin Yapılacağı Yer Konusu Süre Muhammen Bedel

(Brüt Kar Payının %20’si) 1 İstanbul Geneli Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kurulum İşletme İşi 01.01.2034 tarihine kadar 360.947.541 TL + KDV

İHALEYE KATILACAK OLANLARDA AŞAĞIDAKİ ŞARTLAR ARANIR;

a) Kanuni ikametgâh belgesi,

b) Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

c) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

1. Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

d) İmza Sirküleri,

1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli İmza Beyannamesi,

2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli İmza Sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) veya (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

e) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

f) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

g) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili vergi dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

(Ortak girişim olması halinde tüm ortaklar ayrı ayrı sunmalıdır.)

h) SGK prim borcu bulunmadığına dair ilgili sosyal güvenlik merkezinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,

(Ortak girişim olması halinde tüm ortaklar ayrı ayrı sunmalıdır.)

i) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı, şube teyitli geçici ve süresiz teminat mektubu veya teminat kabul edilen diğer değerler.

Geçici Teminat bedeli 10.828.426,23 TL (On Milyon Sekiz Yüz Yirmi Sekiz Bin Dört Yüz Yirmi Altı Türk Lirası Yirmi Üç Kuruş)’dan az olamaz.

(Ortak girişim olması halinde, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.)

j) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

İsteklinin EPDK’nın yayınladığı yürürlükteki şarj hizmetleri yönetmeliği yükümlülüklerini yerine getirmiş olarak şarj ağı işletme lisansına sahip olması, lisansın aslının veya noter onaylı suretinin sunulması zorunludur. İlgili lisans sözleşme süresince geçerli olmalıdır.

(Ortak girişim olması halinde, pilot ortak tarafından sağlanmalıdır.)

İlan tarihi itibariyle en az 60 adet AC veya DC soket İstanbul’da ve en az 100 adet DC soket Türkiye genelinde işletiyor olmalıdır. Bu husus noter tasdikli taahhütname ile taahhüt edilecek ve teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. İhale komisyonu sunulan bilgileri EPDK resmî sitesinden teyit edecektir.

(Ortak girişim olması halinde, pilot ortak tarafından sağlanacaktır.)

k) Ekonomik ve Mali Yeterlilik Kriterleri;

İlan tarihi itibariyle İsteklilerin sermayelerinin en az 20.000.000 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) olduğuna dair yetkili kurumlardan alınmış belge.

(Ortak girişim olması halinde, pilot ortak tarafından sağlanacaktır.)

l) Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler;

ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi)

ISO 45001 (İş Güvenliği)

m) İhale dosyası satın alındığına dair belge,

İhale dosyası; 10.000,00 TL (On Bin Türk Lirası) bedel karşılığında İdare adına İhale ve Satınalma Müdürlüğü’nden alınarak, şartname alındı makbuzu ihale dosyasına konulmak üzere istekli veya yetkili vekillerine verilir.

Diğer Şartlar:

1. Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istekliler, istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale tarih ve saatine kadar Yamanevler Mah. Karacabey Sok. No:4 İspark Haldun Alagaş Kat otoparkı Ümraniye / İSTANBUL adresindeki İhale ve Satınalma Müdürlüğü’ne teslim alındı yazısı karşılığında verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.

(Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar İhale ve Satınalma Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)

2. İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

2886 sayılı Kanunun 17. maddesi gereğince ilan olunur.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02081730